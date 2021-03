Uw gids voor Dwars door Vlaanderen: parcours, livestream en deelnemers

Zo was het vorig jaar:

Dwars door Vlaanderen sloeg in 2020 een jaartje over door de coronacrisis. Er kwam afgelopen najaar geen herkansing, waardoor Mathieu van der Poel nog altijd de laatste winnaar op de erelijst is. In 2019 opende de Nederlandse kampioen de finale al op zo'n 60 kilometer van de finish. Van der Poel trok met 4 metgezellen de slotfase in en klopte hen in de sprint. Het was zijn eerste overwinning in de WorldTour. Lees nog eens het verslag van Dwars door Vlaanderen in 2019.

Dwars door Vlaanderen klassement naam ploeg resultaat 1 Mathieu van der Poel COC 4:05:54 2 Anthony Turgis TDE +0 3 Bob Jungels DQT +0 4 Lukas Pöstlberger BOH +0 5 Tiesj Benoot LTS +0 6 Luke Rowe SKY +18 7 Danny van Poppel TJV +19 8 Yves Lampaert DQT +19 9 Christophe Laporte COF +19 10 Heinrich Haussler TBM +19 alles weergeven

In Vive le Vélo - Leve de Ronde blikte Renaat Schotte terug op de editie van 2019, waar hij Lukas Pöstlberger op sleeptouw nam na een gedwongen pauze:

Het parcours:

Dwars door Vlaanderen heeft zich al een tijdje een eigen identiteit aangemeten, wat betekent dat klassiekers zoals de Oude Kwaremont en de Paterberg niet op het menu staan. Om 12.15 u verlaat het peloton Roeselare voor een traject van 184 kilometer, opvallend weinig in een overaanbod van koersen waarin er met kilometers gegooid wordt. 13 hellingen en 4 kasseistroken kruiden deze 75e jubileumeditie af. De Kluisberg is de opener en ligt net als de Knokteberg twee keer op het parcours. Ook onder meer de Taaienberg, de Kruisberg-Hotond, het Vossenhol, de Holstraat en Nokereberg moeten het kaf van het koren scheiden. De top van die laatste helling ligt op 11 kilometer van de aankomst. Finishen doen we in Waregem, waar er al geknipoogd wordt naar het BK van 20 juni. De laatste 5 kilometer van deze WorldTourkoers zijn dezelfde als die van het Belgisch kampioenschap.

De deelnemerslijst:

De organisatie zal de deelnemerslijst op deze pagina publiceren. Mathieu van der Poel draagt rugnummer 1 en gaat dus op zoek naar een bisnummer. Met Jasper Philipsen en Tim Merlier houdt Alpecin-Fenix ook sprintalternatieven achter de hand. Van der Poel wordt uitgedaagd door Julian Alaphilippe, die na het Italiaanse luik Vlaanderen even negeerde voor een trainingsweek in Andorra. Bij Deceuninck-Quick Step worden ook onder meer Yves Lampaert, Kasper Asgreen, Florian Sénéchal en Davide Ballerini afgevaardigd. Wout van Aert (Jumbo-Visma) past, maar met onder meer Matteo Trentin (UAE) en Giacomo Nizzolo (Qhubeka-Assos) zijn er oude bekenden uit de finale van Gent-Wevelgem aanwezig. Worden ook aan de start verwacht: Tiesj Benoot, Søren Kragh Andersen (DSM), Alexander Kristoff (UAE), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Arnaud Démare, Stefan Küng (Groupama-FDJ), Alberto Bettiol (EF), Elia Viviani (Cofidis), Dylan Teuns (Bahrein-Victorious), Oliver Naesen, Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën) en Niki Terpstra (Total Direct Energie). Over het lot van Trek-Segafredo en Bora-Hansgrohe is er nog geen volledige duidelijkheid. Beide ploegen werden geraakt door het coronavirus en het is nog afwachten of hun renners in actie mogen komen. Voor Bora-Hansgrohe ziet het er niet goed uit, aangezien hun quarantaineplicht pas donderdag zou aflopen. Bij Trek-Segafredo zouden jongens/laagrisicocontacten als Jasper Stuyven wel nog een kaarsje mogen branden.

Live bij Sporza:

U hoeft geen trap te missen van Dwars door Vlaanderen. Van start tot finish volgen we de koers op deze pagina. De uitzending op Eén begint om 14.30 u en dan schakelen we ook onze livestream in op onze website en in onze app. Op Radio 1 zijn er flitsen.

Sporza Wielermanager:

Heeft u de juiste kopman al geselecteerd? Heeft u niemand op de bus laten zitten die daar niet moet postvatten? Voer uw wissels nog door in onze wielermanager.

Erelijst laatste 10 edities 2020 - 2019 Mathieu van der Poel (Ned) 2018 Yves Lampaert 2017 Yves Lampaert 2016 Jens Debusschere 2015 Jelle Wallays 2014 Niki Terpstra (Ned) 2013 Oscar Gatto (Ita) 2012 Niki Terpstra (Ned) 2011 Nick Nuyens

Dwars door Vlaanderen bij de vrouwen: