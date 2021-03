Utah evenaart clubrecord, Russell Westbrook schrijft NBA-geschiedenis

Utah, het team met het beste rapport in de NBA, had afgelopen nacht geen kind aan laagvlieger Cleveland. De Jazz trakteerden de bezoekers op een ferme pandoering: 114-75.

Voor Utah was het de 6e opeenvolgende zege en de 20e op rij in eigen huis. Dat is een evenaring van het clubrecord uit de jaren 90. De laatste thuisnederlaag van Utah dateert van 31 december, toen Phoenix kwam winnen in Salt Lake City.