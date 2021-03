Thierry Henry wil mensenrechtenproblematiek in Qatar "met grote kanonnen bespreken"

Henry is een sociaal bewogen voetbalman. Van augustus 2016 tot midden oktober 2018 fungeerde hij als T3 en T2 van Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Zijn laatste job was coach bij Montréal, waar hij om familiale redenen onlangs stopte.

Het is de 2e keer op korte tijd dat Henry zijn sociale bekommernis laat spreken. Enkele dagen geleden besliste hij met ingang vanaf afgelopen zaterdag een socialemediapauze in te lassen om zowel de huidige wantoestanden zoals racisme en pesterijen als inbreuken op copyrights aan te kaarten.

Over de Wereldbeker in Qatar vertelde Henry in BBC's Newsnight. Verleden week droegen de spelers van de nationale elftallen van Duitsland, Nederland en Noorwegen speciale shirts voor aanvang van hun kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 in Qatar uit protest tegen de omstandigheden waarin arbeidsmigranten moeten helpen bouwen aan de stadions.

De voorbije 10 jaar lieten zeker 6.500 mensen het leven tijdens de voorbereidende infrastructuurwerken, die zich niet alleen beperkten tot de stadions.

Er hangen Noorwegen en Duitsland alvast geen disciplinaire sancties boven het hoofd. Hoewel voormalig WK-winnaar Henry de acties met enthousiasme onthaalt, eist hij meer duidelijkheid van de bestuursorganen in het voetbal.