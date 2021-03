Stuyven start met Trek-Segafredo in Dwars door Vlaanderen, Pedersen in quarantaine

Ook de Luxemburger Alex Kirsch verschijnt niet aan de start in Roeselare. "Daardoor starten wij met slechts zes renners in Dwars door Vlaanderen. Het is beter dan niets", zegt ploegleider Steven de Jongh

Oud-wereldkampioen Mads Pedersen is er morgen niet bij. Hij blijft in quarantaine omdat hij in nauw contact was gekomen met een van de besmette personen.

De Jongh: "Frustratie en spanning in hoofden van renners"

De ploeg zag de voorbije dagen de voorbereiding op Dwars door Vlaanderen en de Ronde verstoord.

"Natuurlijk is dit alles niet ideaal in de voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen, maar dat nemen we er maar bij. Wij namen alvast de juiste beslissing om onszelf terug te trekken uit Gent-Wevelgem", zegt De Jongh.

"Of we morgen dan een brok frustratie van ons af zullen fietsen? Frustratie en spanning zaten zeker in het hoofd van de renners en de ploegleiding. Je doet er alles aan om die corona buiten te houden en dan toch sloop het even binnen."

"Wij blijven samen met onze ploeg renners en entourage in de aanloop naar de Ronde van Vlaanderen. Ondertussen worden we bijna elke dag getest. Nu is alles negatief en dat is maar goed ook. Wij hebben alvast goede hoop dat alles onder controle is."