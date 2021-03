Sterren voor Dwars door Vlaanderen: 3 voor de titelverdediger en de wereldkampioen

***

Alaphilippe is er voor de eerste keer bij in Dwars door Vlaanderen. De wereldkampioen keerde na Milaan-Sanremo terug naar Andorra om zijn vorm te finetunen en wil met het oog op de Ronde van Vlaanderen het juiste gevoel krijgen.

De Nederlandse kampioen sloeg na zijn derde plaats in Harelbeke Gent-Wevelgem over, maar verdedigt wel zijn titel in Dwars door Vlaanderen. Van der Poel won in 2019 in Waregem, vorig jaar werd de koers geschrapt.

In afwezigheid van Wout van Aert is het geen verrassing dat Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe 3 sterren achter hun naam krijgen van onze jury.

**

Deceuninck-Quick Step maakte indruk in de E3 Harelbeke en het is dan ook geen toeval dat 5 renners van de ploeg van Patrick Lefevere een of meerdere sterren gekregen hebben.

Yves Lampaert, winnaar van Dwars door Vlaanderen in 2017 en 2018, en Kasper Asgreen, vorige week de beste in de E3, pronken met 2 sterren.

Matteo Trentin doet voor het eerst sinds 2015 mee aan Dwars door Vlaanderen, maar zijn regelmaat de afgelopen weken leveren hem ook 2 sterren op: 8e in de Omloop, 4e in Kuurne, 12 in Sanremo, 18e in de E3 en 3e in Gent-Wevelgem.