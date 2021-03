Nieuwkomer Jon Teske verlaat Oostende om persoonlijke redenen

Oostende maakte vorige week bekend dat het een vervanger had gevonden voor de geblesseerde Amerikaanse center Thomas Welsh.

Zijn landgenoot John Teske had zijn krabbel gezet onder een contract. De center van 2,16 meter was zelfs al aangekomen in België.

Maar Teske zal het truitje van Oostende uiteindelijk nooit in wedstrijdverband hebben gedragen. Door persoonlijke redenen is hij teruggekeerd naar de Verenigde Staten.

De Oostendse bewindvoerders gaan nu op zoek naar een nieuwe center. De kustploeg staat momenteel 3e in competitie.