Loena Hendrickx (nummer 5 op het WK): "Heb nog marge"

Enkele dagen na haar 5e plaats op het wereldkampioenschap straalt Loena Hendrickx nog altijd. We treffen haar op de buitenpiste net over de grens in Eindhoven.

"Hier kan ik gezien de omstandigheden momenteel het best trainen", legt Hendrickx uit. "Na een kampioenschap volgt normaal gezien een rustperiode, maar nu wou ik het ijs toch even voelen."

In Stockholm heeft de 21-jarige schaatster indruk gemaakt met haar performance. "De jury heeft me beloond voor mijn uitstraling", weet ze. "Leuk dat ik die erkenning krijg, ook van het publiek. Vanochtend stak nog iemand zijn duim op. Dat doet me veel plezier."

"Natuurlijk kan het altijd beter", gaat Hendrickx voort. "Op het vlak van het schaatsen en op het vlak van techniek heb ik nog marge. Daarom wil ik op de Spelen mijn WK-performance graag overtreffen."

Om dan in de medailles te eindigen? "Dat is een kinderdroom", antwoordt ze, "maar laat me vooral blessurevrij blijven. Dan kan ik weer een goeie prestatie neerzetten."