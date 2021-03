Jasper De Buyst sukkelt met rug: "Maar de Ronde wil ik absoluut niet missen"

Het was een vreemd beeld in Gent-Wevelgem: in de kopgroep stond Jasper De Buyst plots geparkeerd op de Kemmelberg.

De Buyst kreeg veel berichtjes over het voorval en gaf vandaag meer uitleg. "Door rugproblemen kon ik geen kracht meer zetten op mijn rechterbeen. Ik had het gevoel dat ik krampen had in mijn been, maar het waren geen krampen."

Daags na Gent-Wevelgem had ik veel pijn in mijn rug. Ik kon zelfs mijn eigen schoenen niet meer aandoen. Sindsdien ga ik elke dag naar de kinesist en dat zal ik ook de komende dagen blijven doen."

"Ik ben niet in staat om morgen te starten in Dwars door Vlaanderen. Maar mijn kinesist en ikzelf geloven erin dat het in orde zal raken voor de mooiste wedstrijd van het jaar. Ik wil de Ronde van Vlaanderen absoluut niet missen!"

De Buyst is dit voorjaar in goeden doen. In Milaan-Sanremo bracht hij Caleb Ewan na de Cipressa terug bij de eerste groep. In de E3 Saxo Bank in Harelbeke legde De Buyst beslag op de 17e plaats.