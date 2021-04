Het wondere voorjaar van Wout van Aert: 4 zeges, 9x podium en nooit uit top 13

Zekerheden in het leven: belastingen, de dood en... Wout van Aert die op de afspraak was dit wielervoorjaar. In 14 koersen pakte hij maar liefst 4 zeges, stond hij 9 keer op het podium en eindigde hij telkens in de top 13. Een overzicht van het wondere voorjaar van Wout.

Strade Bianche (4e)

Na een hoogtestage op Tenerife trapt Wout van Aert zijn seizoen op gang op de Toscaanse grindwegen. Hij kan zichzelf niet opvolgen, want Van Aert kraakt onder het gebeuk van Mathieu van der Poel. Na de Nederlander en Julian Alaphilippe en Egan Bernal eindigt hij net niet op het podium.

Tirreno-Adriatico - etappe 1 (1e)

Enkele dagen later is Tirreno-Adriatico de volgende afspraak. Wout van Aert staat er meteen: hij is oppermachtig in een massasprint en klopt onder meer Caleb Ewan.

Tirreno-Adriatico - etappe 2 (3e)

De G3 manifesteert zich nog wat nadrukkelijker. Julian Alaphilippe wint een lastige sprint, Mathieu van der Poel moet van te ver komen en eindigt 2e, Wout van Aert is 3e.

Tirreno-Adriatico - etappe 3 (2e)

Een dag later laat Deceuninck-Quick Step tactisch het gat vallen in de sprint. Wout van Aert denkt aan zijn leiderstrui en de bonificaties en dicht het gat op Zdenek Stybar. Mathieu van der Poel lacht in zijn vuistje en laat Van Aert achter op de 2e plaats.

Tirreno-Adriatico - etappe 4 (9e)

Op Prati di Tivo verliest Wout van Aert zijn leiderstrui aan Tadej Pogacar, maar de alleskunner staat meer dan zijn mannetje op de lastige col. Hij finisht 9e tussen alle klimtoppers.

Tirreno-Adriatico - etappe 5 (3e)

In slechte weeromstandigheden haalt Mathieu van der Poel verwoestend uit met een marathonaanval. Tadej Pogacar stelt zijn leiderstrui min of meer veilig, Wout van Aert is op een zeer grillig terrein in de koude en regen weer ijzersterk 3e.

Tirreno-Adriatico - etappe 6 (13e)

De ploegen van de sprinters pokeren te veel en kunnen de kopgroep - met de uiteindelijke ritwinnaar Mads Würtz Schmidt - niet tijdig inrekenen. Ook Jumbo-Visma kijkt de kat uit de boom: Wout van Aert kiest voor een hersteldag en eindigt zowaar buiten de top 10.

Tirreno-Adriatico - etappe 7 (1e)

In de slotrit van de Italiaanse rittenkoers haalt Wout van Aert nog eens alles uit de kast. Hij klopt Europees kampioen Stefan Küng en wereldkampioen Filippo Ganna in de afsluitende tijdrit.

Milaan-Sanremo (3e)

Wout van Aert kan de aanval van Julian Alaphilippe op de Poggio beantwoorden, maar niemand geraakt weg. Op het gepaste moment muist Jasper Stuyven er vanonder, de rest is gezien. Het spurtende elitegroepje rekent Stuyven net niet in, Van Aert eindigt 3e na onze landgenoot en Caleb Ewan.

E3 Saxo Bank Classic (11e)

Wout van Aert is na de Taaienberg mee met de tenoren, maar wordt teruggeslagen door een lekke band. Hij neemt zijn plaats uiteindelijk in en valt aan op de Tiegemberg, maar daar loopt hij op een geweldige counter van Mathieu van der Poel. Het kaarsje van Van Aert dooft uit. Hij wordt 11e.

Gent-Wevelgem (1e)

Twee dagen later heeft Wout van Aert zijn eerste Vlaamse klassieker te pakken. Op 180 kilometer van de aankomst is hij bij de pinken bij de beslissende waaierslag. Van Aert verdeelt en heerst daarna: hij rijdt de perfecte koers en is oppermachtig in de sprint.

Ronde van Vlaanderen (6e)

Goed maar niet top. Wout van Aert moet in de finale van Vlaanderens Mooiste passen als Van der Poel en Asgreen wegknallen op de Oude Kwaremont. Hij volgt de ontknoping vanuit de achtervolgende groep en eindigt zesde.

Brabantse Pijl (2e)

Een debuut dat smaakt naar meer. Opnieuw kleurt Wout van Aert de koers in een aantrekkelijke semi-klassieker. Samen met Pidcock en Trentin blijkt hij ook de sterkste. Alleen... niet sterk genoeg, want de Brit remonteert Van Aert aan de finish.

Amstel Gold Race (1e)