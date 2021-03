Geraint Thomas droomt nog altijd van Roubaix: "Hopelijk in 2022 opnieuw"

Geraint Thomas had in zijn eigen podcast, die deze keer helemaal gewijd was aan de kasseiklassiekers, Tom Boonen uitgenodigd. Volgens Boonen zou Thomas Parijs-Roubaix "makkelijk kunnen winnen".

"Het klopt wel dat ik nog altijd dat brandende verlangen heb om er nog eens vol tegenaan te gaan", zegt Thomas. "Hopelijk volgend jaar al."

Thomas begon zijn carrière als renner voor de klassiekers (hij won onder meer de E3 Harelbeke), maar hij schoolde zich naar het voorbeeld van Bradley Wiggins om tot een ronderenner. Mét succes, want in 2018 won hij met de Tour de France de heilige graal in dat werk.

Maar nu wil Thomas, net als Wiggins, op het einde van zijn carrière opnieuw werk maken van Roubaix. "In het rondewerk wordt er meer berekend gereden, maar in het eendagswerk moet je gewoon helemaal de tank uitschrapen."

"Parijs-Roubaix is een ongelooflijke koers, onvergelijkbaar. Daar kan niets aan tippen. Het is een voortdurende opeenvolging van inspanningen van 3 à 5 minuten."

Thomas stond al 6 keer aan de start van Parijs-Roubaix, de laatste keer in 2018. Zijn beste resultaat is een 7e plaats.