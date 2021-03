Gasperini (Atalanta) krijgt weer Gouden Bank voor beste coach in Italië

De verkiezing handelde nog over het vorig seizoen, 2019-2020 dus. Een seizoen waarin Atalanta op een zucht van de halve finales van de Champions League strandde.

Het was de bekroning van de steile opmars van Atalanta onder Gian Piero Gasperini, die het team in 2016 in handen kreeg en van een grijze muis omtoverde tot een team dat met offensief voetbal mee kan strijden om de prijzen in Italië en Europa.

Voor Gasperini is het de tweede "Panchina de Oro", ofwel Gouden Bank, die hij op zijn schoorsteenmantel mag zetten. "Ik draag deze overwinning op aan alle Bergamasken", vergat de 63-jarige trainer zijn getroffen streekgenoten niet.