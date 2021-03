Elise Mertens: "Kon beste spel niet spelen door nieuwe last aan borstspier"

De 25-jarige Mertens ging met 6-3, 6-3 onderuit. "Ik heb niet mijn beste spel gespeeld", reageerde Mertens. "Of ik heb mijn beste spel niet kunnen spelen door nieuwe last aan mijn borstspier. Vooral bij de opslag was de impact groot", legde ze de vinger op de wonde. De cijfers zijn duidelijk: 0 aces, 9 dubbele fouten en 55 % 1e opslagen. "En net die opslag is heel belangrijk tegen Osaka."

Ze gaf wel toe dat ze met te veel fouten aan de partij begonnen was. "Wellicht omdat ik te veel risico nam, ik was iets te agressief. Daarna vond ik beter mijn ritme en kon ik haar harder laten werken om punten te winnen", deed de beste Belgische haar verhaal van de match, waarin ze 3-0 en 5-1 achterkwam.

"Het was niet slecht, ik probeerde langs de lijn te spelen, wat naar voren te komen, maar als de opslag niet gaat, is het moeilijk om in het voordeel te komen."

In de 2e set kreeg ze weer te veel last van die borstspier, waarop ze zich 2 keer liet behandelen. Voor ze het veld opkwam, had Mertens naar eigen zeggen geen pijn: "Ik had 2 dagen geleden wel iets gevoeld, maar dat zette zich niet echt door. In het begin ging het nog, maar het werd erger naarmate de match vorderde."

"Ik hoopte dat het beter zou gaan met tape, maar helaas was dat niet het geval. Ik kon wel mijn match beëindigen. Ik zal nu de kiné opzoeken, maar het is zeker niet zo erg als in Adelaide." (lees voort onder foto)