Bora-Hansgrohe mag morgen toch starten: "Enkele renners zijn nu laagrisicocontact"

Van Den Spiegel: "We hadden niet de autoriteit om opgelegde quarantaine te overrulen"

Na de positieve coronatest van Matthew Walls was Bora-Hansgrohe (17 mensen in totaal) voor een week in quarantaine geplaatst. Daardoor misten Nils Politt en co de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem.



Ook Dwars door Vlaanderen valt tijdens de opgelegde quarantaine. Daarom was het een verrassing dat Bora-Hansgrohe vandaag toch een plekje kreeg op de deelnemerslijst van Dwars door Vlaanderen.

"We hebben Bora-Hansgrohe rugnummers gegeven omdat we niets willen uitsluiten", reageerde Tomas Van Den Spiegel (CEO van Flanders Classics).

"Bora-Hansgrohe hoopt dat de lijst met hoogrisicocontacten aangepast zal worden. Volgens hen zouden er enkele onzorgvuldigheden gebeurd zijn bij het samenstellen van die lijst."

"Een lopende quarantaine kunnen wij niet overrulen. Daar hebben we de autoriteit niet voor. Maar mocht er nog iets veranderen aan die lijst met hoogrisicocontacten, dan zijn we daarop voorbereid", gaf Van Den Spiegel nog mee.

En Flanders Classics deed er uiteindelijk goed aan om Bora-Hansgrohe rugnummers te geven. Enkele renners die als hoogrisicontact bestempeld waren, werden na een herevaluatie als laagrisicontact beschouwd.

De Duitse ploeg start morgen in Roeselare met Pascal Ackermann, Maciej Bodnar, Marcus Burghardt, Patrick Gamper, Jordi Meeus, Daniel Oss en Nils Politt.