Begin je met lopen, zwemmen, fietsen of padel? Dit doet het met je lichaam

"Zien sporten, doet sporten", maar welke sport is nu ideaal om je lichaam (weer) in beweging te brengen? VRTNU-reporters Dominique en Michaël hebben 4 sporten voor u uitgetest: lopen, fietsen, zwemmen en dé coronasport bij uitstek, padel. Ontdek hier de voor- en nadelen van elke sport.

Fietsen: In het wiel van de grote 3?

Fietsen is een ideale instapsport voor alle leeftijden, omdat de belasting op het bewegingsstelsel heel laag is. Wie wat zwaarder weegt, kan dus overwegen om te gaan fietsen in plaats van te beginnen met lopen. Het stelt je ook perfect in staat om de inspanning heel goed te regelen, en op langere tochten kan je al eens de combinatie maken met mooie parcoursen en haltes: er is veel variatie mogelijk.

Bij fietsen heb je veel minder kans op overbelastingsletsels. Het is een ideale instapsport voor alle leeftijden Paul Van Den Bosch, Energy Lab

Fietsen kan je ook lang volhouden, en hoe lager de hartslag blijft, hoe meer vetten je relatief gezien zal aanspreken voor de inspanning. Het nadeel is dat je, veel meer dan bij lopen, afhankelijk bent van het weer.

Wat de "lijn" betreft, moeten we rekenen op een 500-tal kcal per uur bij rustig fietsen, en op 800 kcal voor wie echt doorfietst richting 33 km/u.

Zwemmen: in het zog van Pieter Timmers?

Doordat je tijdens het zwemmen ook je bovenlichaam en onderlichaam actief gebruikt, is je verbranding hoger per respectievelijke hartslag dan pakweg tijdens het fietsen.

Zwemmen is dé low-impactsport bij uitstek. Het is ook een full-body work-out: je oefent er zowat alle spieren mee. Bovendien is zwemmen ook heel ontspannend, zeker als het tijdens de zomer in open lucht kan. Maar je moet er wel voor naar het zwembad, en niet iedereen is er even goed mee weg. Net als fietsen kan je zwemmen tot op late leeftijd perfect doen.

Tijdens het zwemmen is je verbranding per respectievelijke hartslag hoger dan bij pakweg fietsen Paul Van Den Bosch, Energy Lab

"Doordat je horizontaal op het water ligt én geen biomechanische impact hebt is je hartslag lager voor eenzelfde subjectieve gevoel dan bijvoorbeeld tijdens het lopen waarbij je én impact hebt én tegen de zwaartekracht (verticale positie) loopt. Hierdoor moet je harder werken om bloed in de circulatiebanen te krijgen", schetst Wim Van Hoolst.

Lopen: In de voetsporen van Bashir Abdi?

Paul Van Den Bosch wijst op enkele valkuilen voor wie begint te lopen. Door de hogere mechanische belasting bestaat er een hoger risico op blessures. "Lopen kan snel leiden tot overbelasting. Het is belangrijk dat je het heel, heel geleidelijk opbouwt. Start 2 Run is hier een goede applicatie, en daar duurt het toch 8 tot 10 weken vooraleer je een halfuur of ongeveer 5 kilometer ononderbroken kan lopen."

Bij lopen mag je niet te bruusk beginnen. Je moet echt geleidelijk opbouwen. Paul Van Den Bosch, Energy Lab

Hoe ouder, hoe meer je moet uitkijken voor overbelasting. Lopen is een zeer belastende sport. Voor oudere mensen is het aangewezen om een andere sport te kiezen, zwemmen of fietsen bijvoorbeeld. Naast de leeftijd speelt ook het gewicht een grote rol. Elke keer je voet neerkomt, is er een serieuze impact op de pezen en gewrichten. Bij elke stap krijgt je been te maken met een impact van ongeveer 3x je lichaamsgewicht.

Daarom is het warm aanbevolen om een goede loopschoen te kopen met professioneel advies. Door de houding die we aannemen, belasten we soms ook onbewust het ene been meer dan het andere. Ga ook lopen op een zachte ondergrond om overbelastingsletsels te vermijden.

Lopen is wel heel laagdrempelig - het kan van aan je voordeur - en neemt weinig tijd in beslag voor wie een drukke agenda heeft. De weersomstandigheden spelen ook minder een rol dan bij bijvoorbeeld fietsen.

Padel: Ben jij mee met de "hype"?

Padel, een kruising tussen squash en tennis, is dé coronasport bij uitstek. Het energieverbruik hangt in grote mate af van hoe geëngageerd je speelt. Gevorderde spelers weten dat het best lastig kan uitvallen, zeker als de tegenstander listige balletjes dropt. Let wel op voor mogelijke blessures bij het korte draaien en keren, stoppen en optrekken op de court. De drempel ligt ook net iets hoger dan bij lopen of fietsen, omdat het op een specifiek terrein moet worden gespeeld.

Padel heeft door al dat draaien en keren veel meer impact dan fietsen, lopen en zwemmen. Paul Van Den Bosch, Energy Lab

Vliegen de kilo's er niet meteen af?