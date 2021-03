GaanMetDieHamer!: Cecilie Uttrup Ludwig over haar dromen en magical dust

Cecilie Uttrup Ludwig werd in 2019 in één klap beroemd dankzij haar interview in Oudenaarde. "A happy dead fish" en "Put the hammer down" waren twee legendarische uitspraken.

Maar de extraverte Deense liet bij Sammy Neyrinck ook haar gevoelige kant zien.

"Als junior zei men tegen me: als vrouw zal je niet kunnen leven van de koers. Maximaal 10 vrouwen kunnen dat wel. Je moet koersen omdat het plezant is", vertelt ze.

"Ik dacht: jij zal mij niet tegenhouden. Dan word ik een van die 10 rensters die er wel van kunnen leven."

Met haar girl power is Uttrup Ludwig een inspiratiebron. "Ik begin er bijna van te huilen."

"Als men zegt dat ik mensen inspireer om te koersen, dan gaat dat recht naar mijn hart."

"Mensen inspireren, dat is een van de mooiste dingen die je kunt bereiken", zegt Uttrup Ludwig met een krop in de keel.