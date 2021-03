Elise Mertens toonde gisteren in Miami van het slechtste, maar ook van het beste in haar 3e ronde tegen Anett Kontaveit. Maar in de 3e set stond ze er weer helemaal. Fysiek was ze ook tiptop. In het laatste spelletje en na bijna 2 uur tennissen ging ze nog tot het uiterste in een geweldige rally. Daarna was het wel even uithijgen.