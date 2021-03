Tom Saintfiet krijgt contractverlenging na historische prestatie met Gambia

Tom Saintfiet blaast vandaag 48 kaarsjes uit en van de Gambiaanse voetbalbond kreeg hij daarvoor een heel mooie verjaardagsgeschenk. Zijn contract als bondscoach is verlengd tot eind mei 2026.





Vorige week zorgde Saintfiet met Gambia voor een regelrechte stunt. Na een 1-0-zege tegen Angola mag het kleinste Afrikaanse land op het vasteland zich voor het eerst opmaken voor de Afrika Cup.

Gambia (157e op de FIFA-ranglijst) droomt er ook van om erbij te zijn op het WK 2026. Tot en met de kwalificaties legt het Afrikaanse land zijn lot in handen van Saintfiet.

"Hij heeft zijn waarde bewezen en onze hele voetbalfamilie is dan ook tevreden", zegt bondsvoorzitter Lamin Kaba Bajo. "Met deze contractverlenging zetten we in op continuïteit richting de Africa Cups van de komende jaren (2022, 2023 en 2025) en de kwalificaties voor het WK van 2026."