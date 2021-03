Straks weer clash Roeselare-Maaseik: "Van Aert-VDP raak je toch ook niet beu?"

Komend weekend gaan in het volleybal de play-offs om de titel van start, bijna vanzelfsprekend een onderonsje tussen Roeselare en Maaseik. Aanvoerders Hendrik Tuerlinckx en Jelte Maan groeiden in al die jaren uit van vijanden op het terrein uit tot vrienden ernaast. Sportweekend zocht hen op op de golfbaan.

Hendrik Tuerlinckx en Jelte Maan kwamen allebei in 2008 aan bij respectievelijk Roeselare en Maaseik. Daar groeiden ze de voorbije 13 jaar uit tot boegbeelden. Ontelbare gevechten leverden ze al op het terrein, maar daarnaast groeiden ze ook uit tot vrienden. Hoe is dat gekomen? "Een gemeenschappelijke vriend heeft mij ooit eens uitgenodigd voor een nieuwsjaarsfeestje bij Hendrik", vertelt Maan. "Jelte is een beetje hetzelfde type als ik", zegt Tuerlinckx. "We hebben allebei een over-mijn-lijk-mentaliteit op het terrein, maar ernaast zijn we tolerant. Ik hou daar wel van." Botst die vriendschap dan nooit als ze neus aan neus staan met een volleybalnet ertussen? "We beseffen allebei dat het een puur sportieve rivaliteit is", zegt Maan. "Ik ben iets agressiever dan Hendrik, die meer een gentleman is. Maar we doen er allebei alles aan om onze club te laten winnen." "Op het terrein is het inderdaad menens en gaat het op het scherp van de snee", vult Tuerlinckx aan. "Maar we beseffen allebei dat dat professioneel is. Daarna is dat vergeven en vergeten."

Tuerlinckx naar Haasrode-Leuven, Maan naar... ?

Tuerlinckx (33) en Maan (34) hebben allebei al heel wat volleybaljaren op de teller staan en kijken dan ook stilaan uit hoe ze een mooi einde aan hun carrière kunnen breien en wat daarna komt. Tuerlinckx onthulde vlak voor de start van de play-offs dat hij de volgende 3 jaar voor Haasrode-Leuven gaat spelen. "Sportief is dat een stap terug, maar dat is wel een club met ambitie. Het verschil met Maaseik en Roeselare is nog groot, maar ik wil hen helpen die stap te zetten." Ook het contract van Maan bij Maaseik loopt af, maar hij spuit nog mist over zijn sportieve toekomst. "Ik heb daar zelf een idee over, maar dat hou ik voorlopig nog voor mezelf." De Nederlander heeft intussen wel al een bedrijfje opgestart - in België - om beetje bij beetje zijn carrière na het volleybal in te leiden. "Het lijkt erop dat ik een zakenman word", lacht hij. "Maar ik heb genoeg voorbeelden in mijn familie gezien om te weten dat je daar voorzichtig over moet zijn."

Tuerlinckx en Maan, allebei bij de scheidsrechters aan het strijden voor hun club.

"Nog altijd een van de mooiste clashes in de Belgische sport"

Maar eerst is er dus nog de finale tussen Roeselare en Maaseik, een clash die in het beste geval over 5 matchen wordt uitgespreid. "Ik denk wel dat het verschil kleiner zal zijn dan in de bekerfinale, dat kan moeilijk anders", is Maan optimistisch. "Maaseik is later op het seizoen doorgaans toch beter dan in de bekerfinale, zeker als het over 5 matchen gaat in plaats van over 1 match." Steekt het niet tegen dat het wéér een duel is tussen Roeselare en Maaseik? Maan: "Ik vind het nog altijd een van de mooiste clashes in de Belgische sport. Ik wil ons niet vergelijken met Van Aert en Van der Poel, maar die duels geraak je toch ook niet beu?"