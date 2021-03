Schansspringer Tande ontwaakt uit coma: "Hij is wakker en weer zichzelf"

De ex-wereldkampioen schansspringen werd in het medisch centrum van Ljubljana opgenomen en in een kunstmatig coma gebracht.





Tande is inmiddels wakker en kwam weer bij zinnen, vertelt zijn familie op het Instagram-account van het Noorse schansspringteam: "Het was geweldig om Daniel-André vanmorgen in het ziekenhuis te zien. Hij is wakker en weer zichzelf".