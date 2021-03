Robertson klopt O'Sullivan in finale Tour Championship "met beste snooker ooit"

In een zeer hoogstaande wedstrijd werden de eerste 8 frames gedeeld. Zo potte Robertson breaks weg van 103, 70 en 133. O'Sullivan, die 2 jaar geleden Robertson in de finale met 13-11 het nakijken gaf, noteerde breaks van 128, 133 en 68.

In de 2e sessie domineerde "The Thunder from Down Under" het gebeuren. Zo lukte hij achtereenvolgens breaks van 93, 75, 123, 119, waartegen O'Sullivan slechts 8 punten kon tegenscoren.

Met 2 kleine breaks kwam de 39-jarige uit Melbourne op een frame van de zege. In frame 14 lukte Robertson nog een 114-break voor een afgetekende 10-4-zege.

De wereldkampioen van 2010, die aan zijn 20e rankingtitel toe is, hield aan de overwinning 175.500 euro over. "Dit was mijn beste snooker dat ik ooit op een toernooi over 2 sessies heb gespeeld", verklaarde Robertson. "In mijn 3 wedstrijden heb ik mijn spel kunnen opdringen. Voor het komende WK ziet het er goed uit, maar om een WK te winnen moet je in elke sessie je beste snooker spelen."

O'Sullivan had lovende woorden voor zijn tegenstrever. "Zijn cue-actie is ongelooflijk, het lijkt wel of hij op een pooltafel speelt. Neen, er was niet veel tegen te doen. Hij is voor mij de favoriet voor de wereldtitel." Het WK is volgende maand in Sheffield.