Manchester City neemt na dit seizoen afscheid van clubicoon Sergio Agüero

De 32-jarige Sergio Agüero verdedigt al 10 jaar de kleuren van Manchester City. Met 257 goals is hij ook de recordtopschutter bij City.

Op het einde van het seizoen loopt zijn contract ten einde en het wordt niet verlengd.

"Sergio leverde de voorbije 10 jaar een enorm grote bijdrage aan het succes van City", zegt City-bestuurder Khaldoon Al Mubarak. "Hij is een legende die voor altijd in het geheugen gegrift staat van de City-fans en misschien zelfs van iedereen die van voetbal houdt."

Agüero trapte zichzelf niet enkel in de geschiedenisboeken als clubtopschutter. Hij maakte ook de beslissende goal tegen QPR, waardoor City zich in 2011-2012 voor het eerst sinds 1968 verzekerde van de titel in de Premier League.

Dit seizoen kwam Agüero na een coronabesmetting en blessureleed amper nog tot spelen toe. In de Premier League verzamelde hij 310 speelminuten. In de Champions League scoorde hij 2 keer in 128 minuten.