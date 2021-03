Joren Dom blijft langer bij Beerschot: "Hij is op en top prof"

Joren Dom draagt al sinds 2017 het shirt van Beerschot. Hij kwam al 115 wedstrijden in actie voor de club en maakte daarin 7 goals. Dit seizoen staat zijn teller op 2 doelpunten in 23 wedstrijden. Door de optie in zijn contract te lichten, blijft hij nu zeker tot de zomer van 2023 op het Kiel.

"Ik ben blij dat ik nog minstens twee jaar mag werken aan de toekomst van onze club", reageert Dom op de clubwebsite.

"Ik ben hier al sinds het eerste jaar in 1B en speelde bij Beerschot mijn eerste matchen in 1A. Hopelijk komen er nog veel matchen en jaren bij hier op het Kiel."

Ook coach Will Still is tevreden met de contractverlenging van zijn verdediger. "Joren is op en top prof. Je kan altijd op hem rekenen, als coach, maar ook als ploegmaat."

"Hij is de voorbije seizoenen een belangrijke speler geweest voor de ploeg. Ik ben blij dat zijn toekomst nu nog langer vast ligt bij Beerschot."