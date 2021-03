In het spoor van Cameron Vandenbroucke tijdens Gent-Wevelgem

"Lievelingskost van Tim? Een groot pak friet!"

Gent-Wevelgem is niet de koers geworden waar Tim Merlier op had gehoopt. Gelukkig was zijn vriendin Cameron er om hem een hart onder de riem te steken. Tussen de aanmoedigingen door nam Cameron de tijd om op jullie vragen te antwoorden.



De eerste vraag was wat Tim Merlier zjin favoriet gerecht is. "Het liefst van al eet Tim een groot pak friet met tartaarsaus en een hamburger of mammoet", vertelde Cameron.



De dochter van Frank Vandenbroucke supportert natuurlijk het hardst voor haar geliefde, maar gaf ook toe dat ze kan genieten van andere renners in het peloton: "Het is moeilijk om geen fan te zijn van Wout Van Aert en Mathieu van der Poel. Zij zijn heel sterke renners."



Hoe hebben de twee tortelduifjes elkaar leren kennen? "Ik weet het zelf eigenlijk niet zo goed. Een van ons reageerde op de Instagram-story van de andere en dan hebben we elkaar voor het eerst echt ontmoet op de cross in Ardooie."



Sporten doet het koppel soms ook samen. Ondanks dat Cameron zelf nog een jaar gekoerst heeft bij Lotto, fietsen ze wel niet samen. Lopen daarentegen doen ze soms wel met z'n tweetjes. Cameron blonk vroeger uit in lopen, maar door een blessure moest ze stoppen met atletiek.