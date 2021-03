Het beste uit de Ronde 104: Alaphilippes vriendin blijft kalm en Peyskens mag ook winnen

"Dan wint Peyskens"

De blauwe brigade van Quick-Step (wereldkampioen Julian Alaphilippe) neemt voor een keer de koers niet in handen. Ook Alpecin-Fenix (Mathieu van der Poel) kijkt de kat uit de boom. "Dat Peyskens de Ronde dan maar wint", stelt teammanager Philip Roodhooft in zijn auto.

Van de motor naar de zetel

Lotte Kopecky op het podium

Bij de vrouwen stapelt Lotte Kopecky de zeges en de ereplaatsen op. Waar ze erg trots op is, is haar 3e plaats in de Ronde van Vlaanderen. In Oudenaarde sprint de Belgische kampioene het podium op.