God met zwarte gordel, vuurrode Ronaldo en Oranjeleger kleuren interlandbreak

Zweedse God met een zwarte gordel

Zlatan Ibrahimovic speelt na een pauze van bijna 5 jaar weer in het Zweedse shirt. Hij luidde zijn rentree zelf in als "The return of the God". Deus Ibra zette zijn godenstatus kracht bij met 2 assists in de voorbije 2 interlands.

De spits van AC Milan ontpopte zich bij één van die assists weer even tot karateka. De doelman van Kosovo was helemaal van zijn melk en kon enkel rollebollend antwoorden op de spectaculaire actie van Ibrahimovic.