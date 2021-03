Gezien in eerste F1-race: we hebben weer een duel! En Vandoorne krijgt een opvolger

De opener in Bahrein belooft veel goeds voor het vervolg van het Formule 1-seizoen. Titelverdediger Lewis Hamilton en uitdager Max Verstappen hielden het spannend tot in het slot. Ook in de middenmoot kreeg u veel inhaalmanoeuvres te zien. En Yuki Tsunoda maakte de beste beurt als nieuwkomer.

5 conclusies na de GP in Bahrein:

1) We hebben weer een duel om de zege

Een zwaluw maakt de lente niet, maar de tijd dat Lewis Hamilton (Mercedes) een race op een been wint, lijkt voorbij. Gisteren heeft de wereldkampioen zich dubbel moeten plooien om de snellere Red Bull van Max Verstappen af te houden. Met dank aan een betere banden- en pitstopstrategie van zijn team lukte hem dat net. Pas in de slotrondes kreeg Hamilton polesitter Verstappen op de knieën. De Nederlander ging nog buitenom, maar deed dat niet volgens de regels. Verstappen haalde in met zijn 4 wielen buiten de piste en dat is niet toegestaan. "Win ik alleen maar omdat ik over de beste auto beschik? Dan heb ik nu toch iets anders bewezen", zei Hamilton fijntjes. "Ik had mijn handen vol met Verstappen. Lang geleden dat ik zo'n intens duel moest aangaan." Over 3 weken nog eens in Italië? De volgende race speelt zich af op het circuit van Imola.

Op het einde is het toch Lewis Hamilton die van Max Verstappen wint.

2) Meer duels in de middenmoot

Ook achter de twee kemphanen viel er gisteren heel wat te beleven in de avondrace. Ferrari toonde meer veerkracht en daagde McLaren uit, maar ook de AlphaTauri's en Alpines lieten leuke dingen zien. Alpine is de opvolger van Renault en het team van Fernando Alonso. De tweevoudige wereldkampioen is niks van zijn killerinstinct verloren, maar vroeg misschien weer iets te veel van zijn auto. Net als in zijn laatste passage bij McLaren moest Alonso de wedstrijd vroegtijdig staken. Deze keer wegens haperende remmen.

3) Stoffel Vandoorne heeft een opvolger

Op het circuit in Sakhir stonden 3 nieuwkomers aan de start: Nikita Mazepin (22), Mick Schumacher (22) en Yuki Tsunoda (20). Het was de laatste die de beste indruk maakte. De jonge Japanner perste een knappe 9e plaats uit zijn AlphaTauri, aangedreven door de krachtige Honda-motor. Tsunoda was op die manier de eerste debutant sinds Stoffel Vandoorne in 2016 die meteen in de top 10 finishte. Vandoorne werd 5 jaar geleden 10e, ook in de grand prix van Bahrein.

4) Schumacher junior betaalt leergeld

Mick Schumacher finishte als allerlaatste. De 22-jarige zoon van Michael Schumacher beschikt duidelijk niet over de beste auto, de Haas is zijn naam niet waard, maar Schumi junior betaalde ook leergeld. Al vroeg in de race draaide hij om zijn as. Schumacher bracht de auto wel in een stuk over de streep, in tegenstelling tot zijn ploegmaat Nikita Mazepin. De jonge Rus vloog al in de eerste ronde van het circuit.

5) Nein, Mann

Na magere jaren bij Ferrari is viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel op zoek naar eerherstel bij Aston Martin. Het eerste weekend werd alvast geen succes voor de ervaren Duitser. Vettel sneuvelde snel in de kwalificaties, moest achteraan starten en knalde in de race ook nog eens in het achterste van Ocon. Vettel excuseerde zich achteraf, maar het resultaat was ontgoochelend: een 15e plaats.

VIDEO: Een ruime samenvatting van de GP in Bahrein