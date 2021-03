Elise Mertens dubbelt in Madrid samen met Hsieh: "Voor de rest van het jaar"

"Met Aryna zou ik enkel nog maar hier en daar een toernooitje spelen, wat het zou bemoeilijken om iemand te vinden met wie het zou klikken in een grandslamtoernooi. In Madrid zal ik voor het eerst dubbelen met Hsieh, ik hoop dat dat goed loopt." Het graveltoernooi in Spanje begint op 26 april.

"Het plan is om de rest van het jaar samen te spelen", legde Mertens uit. Dat betekent dat we samen zullen meedoen aan de belangrijkste toernooien, zoals Madrid en Rome, maar ook de grandslamtoernooien."

Mertens liet vorig weekend al de naam van de 35-jarige Hsieh vallen, gisteren na haar zege in de 1/16e finales in WTA-Miami tegen Anette Kontaveit kwam de bevestiging.

De voorbije jaren vormden Sabalenka en Mertens een succesvol dubbelduo: Sabalenka is zelfs de nummer 1 in het dubbel, maar de Wit-Russin wil zich meer focussen op het enkelspel en wou dus niet meer zo veel investeren in het dubbel als Mertens wou.

"Hsieh heeft een totaal andere stijl, is redelijk ontspannen en heeft veel humor"

De Taiwanese is met haar 35 jaar 10 jaar ouder dan de beste Belgische. Ze heeft een pak ervaring en staat 55e op de enkelranking, Mertens is daar 17e. Hsieh zocht ook een nieuwe partner, omdat de Tsjechische Barbora Strycova zwanger is. Met Strycova won Hsieh in 2019 Wimbledon. Hsieh telt 29 dubbeltitels op haar palmares, waaronder 3 grandslamtitels.

"Het enkelspel blijft wel mijn prioriteit, maar ik vind het de moeite waard om dit te proberen. Hsieh hanteert natuurlijk een totaal andere stijl dan Aryna (ze speelt al haar slagen met 2 handen, red), maar ze leest het spel heel goed en kan heel goed volleyen."

"Ze zal haar tegenstanders niet van het veld kloppen, maar het is fijn om eens aan de zijde te staan van iemand die een ander tennis speelt. Wij hebben al samen getraind in Australië. Ze is redelijk ontspannen en heeft veel humor."