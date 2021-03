Dirk De Wolf: "Van Aert rijdt veel rustiger als Van der Poel er niet bij is"

Het kennersoog van Dirk De Wolf miste gisteren geen pedaalslag in Gent-Wevelgem. Volgens hem kwam de zege voor Wout van Aert op het ideale moment, één week voor de Ronde van Vlaanderen.

"Het is zijn eerste grote zege in Vlaanderen, dus dat neemt toch wat druk weg. Bovendien zullen zijn ploegmaats nu nog beter gaan rijden. De sterke prestatie van Nathan Van Hooydonck zal er een paar wakker hebben geschud. Dat zijn natuurlijk goeie renners, maar nu zullen ze misschien nog 20 à 30 kilometer verder geraken dan normaal."

"Wat me ook opviel, was dat Van Aert veel rustiger was dan in de E3. Hij rijdt veel rustiger rond als Mathieu van der Poel er niet bij is. Dan zit hij blijkbaar meer in zijn comfortzone."

"Op de Plugstreets, bij elke passage van de Kemmelberg,... steeds bleef hij rustig. Hij hoefde niet per se te tonen hoe goed hij wel is. Hij hoeft minder te bewijzen dat hij onoverwinnelijk is en bepaalt zo de koers meer."

"Dat zagen we ook in de finale, waarbij hij niet probeerde weg te rijden. Hij voelde de wedstrijd goed aan. Wat dat betreft leert hij snel uit de fouten van de voorbije koersen. Dat is ook een deel van zijn talent. En uit deze zege zal hij ook weer iets leren."