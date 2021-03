Buitenlandse sporters zijn welkom in Japan bij testwedstrijden

De testwedstrijden zullen gelden als een generale repetitie voor de wijze waarop verspreiding van het coronavirus tijdens de Spelen moet worden voorkomen.

"We zijn nu aan het inventariseren hoeveel atleten aan de testevents willen meedoen. Zo gauw we die aantallen hebben, gaan we samen met de overheid bepalen wat er mogelijk is", zegt official Yasuo Mori namens de organisatoren.

Bij 5 sporttakken, waaronder atletiek inclusief de marathon, zijn buitenlandse sporters welkom om mee proef te draaien.

Het wel of niet doorgaan van de testevents is volgens de organisatie nauw verbonden met de coronacijfers in Japan. Er zijn er 18 gepland, waarvan die in het skateboarden en schieten alweer zijn verplaatst van april naar mei.

Eerder werd bekend dat buitenlandse toeschouwers niet welkom zijn bij de Spelen, die op 23 juli beginnen.