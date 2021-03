Zizou Bergs: "Hopelijk haal ik de kwalificaties van Roland Garros"

"Het was een finale met veel wisselende momenten, maar ik voelde dat ik de completere speler was", doet Bergs zijn verhaal. "Ook al ben ik nu heel goed bezig, ik mag geen stappen overslaan. Mezelf blijven ontwikkelen is heel belangrijk."

In deze coronaperiode zoveel stijgen, dat is verdomd moeilijk.

Door zijn titel maakt Bergs opnieuw een reuzensprong op de rankings. "Een maand geleden stond ik op plaats 430, nu word ik de nummer 262 van de wereld. In deze coronaperiode zoveel stijgen, dat is verdomd moeilijk. Dat ik nu 2 challengers heb gewonnen is eigenlijk te gek voor woorden."



"Mijn doel voor 2021 was top 250 te halen en dat is eigenlijk al gelukt. Nu gaan we nieuwe uitdagingen op korte termijn zoeken. Om de kwalificaties van Roland Garros te halen moet ik nog een beetje stijgen en dat is realistisch." (lees voort)