VIDEO: Late goal van Onuachu bezorgt Nigeria kwalificatie voor Afrika Cup

Op speeldag 5 in de voorronde van de Afrika Cup moest Nigeria het in groep L opnemen tegen eerste achtervolger Benin. De inzet: de leidersplaats in de poule op één speeldag van het einde. Bij winst was Nigeria zeker van deelname aan de Afrika Cup.

Nigeria dat met Henry Onyekuru, Victor Osimhen en Wilfred Ndidi heel wat oud-bekenden in de basis had staan, had het overwicht maar kon de kansen niet verzilveren tegen een stug Benin.

In de 71e minuut werd Onuachu als geheim wapen in het veld gegooid, in de plaats van Leicester-spits Iheanacho. Een wissel die goed uitpakte voor de Super Eagles. Diep in de extra tijd sloeg Onuachu toe met de specialiteit van het huis: na wat geharrewar scoorde hij met het hoofd.

Door het gouden doelpunt van Onuachu is Nigeria zeker van de groepswinst in hun poule. Het land won het Afrikaanse voetbalkampioenschap al 3 keer in zijn geschiedenis.