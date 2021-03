Van Aert na eerste zege in Vlaamse klassieker: "Hier zat ik op te wachten"

Wout van Aert rondde een actie van meer dan 180 kilometer meesterlijk af. Onze landgenoot toonde zich de snelste van een uitgedunde kopgroep.

"Het was heel gevaarlijk met de wind vandaag. Als ploeg hebben we ons goed geconcentreerd. Op een bepaald moment scheurde het en zat ik samen met Nathan Van Hooydonck in de eerste waaier", vertelde Van Aert aan de finish.

"We hebben goed samengewerkt en hadden de koers eigenlijk permanent onder controle. In de heuvelzone hebben we bewust lang gewacht om de koers hard te maken, kwestie van zoveel mogelijk volk mee te krijgen. Dat heeft geloond."

"Zelf had ik vertrouwen in mijn sprint en mijn ploegmaat Nathan. Nathan was fantastisch sterk. Ik heb hem moed ingesproken om de laatste keer mee de Kemmel over te geraken, want dat had ik nodig. Nathan heeft er daarna ook nog Bennett afgereden..."

"In de finale was er zoveel rugwind dat aanvallen met die snelheid niet veel zin had. Nathan nam dan ook nog eens de kop, dat was echt klasse."

"Uiteindelijk was het een sprint op volle snelheid. Er zaten heel veel snelle jongens in de kopgroep, maar ik had veel vertrouwen in mijn eigen spurt. Na een koers als deze is het sowieso een "eerlijke" sprint. Alles ging perfect en ik won."

"Dit betekent heel veel. Ik heb al mooie koersen gewonnen, maar in de Vlaamse koersen heb ik er al dikwijls naast gegrepen. Hier zat ik op te wachten, ik ben heel blij met mijn eerste Vlaamse klassieker."