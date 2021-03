Sam Bennett verteert de Kemmelberg slecht en moet overgeven op de fiets: "Teveel gegeten"

Sam Bennett was de enige van Deceuninck-Quick Step die deel uitmaakte van kopgroep in Gent-Wevelgem. De Ier ging telkens tot het uiterste op de Kemmelberg om toch maar mee te zijn. Maar bij de laatste passage ging hij zo diep dat hij moest braken. Hij bleef nog even meedraaien, maar de tank liep stilaan leeg. "Ik had te veel gegeten", reageerde de Ier.