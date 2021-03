Ronaldo furieus na foutje scheidsrechter: "Een hele natie wordt geraakt"

Portugal kwam op bezoek in Servië 0-2 voor, dankzij twee doelpunten van Liverpool-winger Diogo Jota. Na de rust knokte Servië zich terug in de wedstrijd, dankzij ex-Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic en Filip Kostic.



In de toegevoegde tijd volgde dé fase van de wedstrijd. Ronaldo leek Portugal alsnog de zege te schenken, maar de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie oordeelde dat de bal niet volledig over de lijn was toen de Servische verdediger het leer weggleed.

Op de tv-beelden was te zien dat de bal quasi zeker wél volledig over de lijn was, maar de scheidsrechters in Belgrado hadden geen doellijntechnologie ter beschikking. Na de fase reageerde Ronaldo woedend en smeet hij zijn aanvoerdersband furieus tegen het gras.