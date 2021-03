Opschudding voor de start: Bora-Hansgrohe mag weer niet starten

Bij Bora-Hansgrohe hadden ze tot zondagochtend de illusie dat ze zouden mogen starten, maar de organisatie ontnam hen die vlak voor de start.

"We hebben ons gisteren grondig geïnformeerd en in eer en geweten een besluit genomen", zegt Tomas Van Den Spiegel van Flanders Classics.

"Na de positieve test van Walls zijn 17 mensen van Bora bestempeld als hoogrisicocontact, waardoor ze nu in quarantaine zitten. Het zou een zeer gevaarlijk precedent zijn als wij hen dan toch zouden laten starten."

Met ook al Trek-Segafredo dat na een coronageval moet passen voor Gent-Wevelgem ziet het er plots somber uit voor de Ronde van Vlaanderen. "We blijven optimistisch. Elke dag worden we met een ander probleem geconftronteerd. Maar we zijn blij dat we vandaag kunnen koersen."