Ook Nederlands elftal maakt statement tegen mensenrechtensituatie in Qatar

Matthijs de Ligt kondigde vrijdag op een persconferentie al aan dat de spelers van zich zouden laten horen, maar gaf geen details. "Het is best een gevoelig onderwerp, maar iedereen bij Oranje is het er wel over eens dat er in Qatar dingen gebeurd zijn die niet kunnen. Daarom maken we een statement voor de arbeidsmigranten", klonk het.

"Football Supports Change" is een actie die zaterdag in het leven is geroepen door de Nederlandse voetbalbond. Ook op de aanvoerdersband van kapitein Georginio Wijnaldum stond die boodschap. Denemarken doet ook mee aan deze actie en de KNVB hoopt dat er snel veel landen volgen, zodat het initiatief aan kracht wint.

"Een band om je arm betekent in het voetbal echt wat. Je leidt je elftal, in je club, voor je land, er wordt naar je gekeken. Een armband in het voetbal heeft impact, altijd. Vaak als we rouwen, maar ook als we iets willen zeggen. Voor vrijheid, tolerantie, inclusiviteit dragen we banden", meldt de Nederlandse voetbalbond in een persbericht.



"Dan zijn we collectief aanvoerders. Als het moet, als we vinden dat iets niet kan of juist anders moet. Zoals nu: "Football Supports Change". Overal. Ook in Qatar."

"Qatar is het land waar we straks graag wereldkampioen willen worden. Maar niet zonder ook buiten de lijnen te kijken. Ons voetbal zetten we daarom in voor verandering. Gezamenlijk" , klinkt het.