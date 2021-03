Michel Wuyts: "Volgende zondag zien we de allerbeste Wout van Aert"

Vraag van Facebook-volger Patrick Van Mele: "Zie je een integrale uitzending zitten zoals er nu gekoerst wordt?"

Michel Wuyts: "Gent-Wevelgem was een geweldige koers, met fysiek vertoon, durf en tactisch vernuft. Het is een koers die onderschat wordt." "Men denkt dat het op de Kemmel na volledig vlak is, maar niets is minder waar. Het doet verschrikkelijk pijn. Als het waait, dan is dat 4 uur enorm afzien. In de sprint zat het gros van het groepje dan ook op zijn tandvlees." “Ik heb me vandaag wel afgevraagd waarom we het middenrif met de Moeren en de windslag naar het noorden niet overbrugden op antenne. Omdat het Gent-Wevelgem is, zie ik dat wel zitten. Dan rolt de tijd voorbij. Maar voor Milaan-Sanremo en vlakke Tour-etappes hoeft het niet."

"We hebben als commentatoren door die pauze wel het geluk gehad om te kunnen eten. Het werd dan wel geleverd in bakjes, maar het was jandorie lekker."

Jelle Rosier: "Is deze Wout beter dan die van vorig jaar?"

Michel Wuyts: "Mijn vermoeden is dat de Wout van volgende zondag de beste zal zijn die we tot dusver gezien hebben. Er zat een hiaat in de E3 omdat hij daar heel losbandig gekoerst heeft, zoals ook Mathieu van der Poel dat kan. Daar heeft hij van geleerd." "Hij gaat verstandiger koersen en alles wat hij opgebouwd heeft tonen in de laatste 40 km. Dat is een planning die al maanden vastligt. Als ik naar zijn opbouw en zijn verbetenheid kijk, dan denk ik dat hij gaat uithalen. Dat kleine foutje van de vorige editie gaat hij niet meer maken."

Kristof Anthonis: "Welke tactiek moet Wout gebruiken om de Ronde te winnen?"

Michel Wuyts: "Die van de voorzichtigheid. Dat is een tactiek die zich vaak voordoet in de Ronde. Maar natuurlijk moet je alle remmen loslaten als een van je tegenstanders ten aanval trekt." "Zijn team Jumbo-Visma moet zelf geen mannetjes vooraan in het peloton zetten zoals het dat deed in Milaan-Sanremo. Dat zou ik overlaten aan Deceuninck-Quick-Step, al zeker na hun machtsvertoon in de E3." "Ik zou ondergaan en mannetjes sparen voor de finale. Of die superknecht Nathan Van Hooydonck is? Dat kan, maar dat hoeft niet. De mannen die de Ronde van Vlaanderen rijden, doen sowieso Dwars door Vlaanderen niet op woensdag. Ze zullen dus fris zijn."

"Zowel Wout als Mathieu hebben een extra helper nodig in de finale om bijstand te leveren. Iemand van Deceuninck-Quick Step zal niet losbandig meerijden. Vorig jaar was er nog wat twijfel of Wout en Mathieu wel zo goed zouden zijn als men zei. Nu is dat anders. Ook al is Stybar echt in topvorm, die zal vooral op het wiel zitten maar niet mee ronddraaien."

Sven Soenens: "Heeft Deceuninck-Quick Step tactisch gefaald? "

Michel Wuyts: "Ik denk dat de fout gemaakt is op het ogenblik dat het begon te waaieren. Van Aert was toen meteen mee en Sam Bennett was alert omdat hij deze koers absoluut wil winnen. De anderen waren in geen Ieperse velden te bespeuren." "Misschien waren de inspanningen van de E3 nog te vers voor de mannen van Patrick Lefevere. Gent-Wevelgem is zo'n lastige koers. Als het verbrokkelt en je valt in elk van die groepjes alleen, dan moet je beuken, knokken en veel krachten verspelen."

"Maar Lefevere maakt altijd zijn bilan op na Luik-Bastenaken-Luik. En dat bilan ziet er met de Omloop, De Panne en de E3 al mooi uit. Daar gaat zeker nog iets bijkomen." "Naar wat ik gezien heb, is Zdenek Stybar klaar voor de Ronde. Die reed in de E3 fluitend rond, en die koers wordt toch beschouwd als de beste proef voor je eindexamen." "Ik denk dat Steels en co verschillende plannen hebben. Misschien is Alaphilippe zelfs de allerlaatste pion die ze moeten aanspreken. Er zijn er die, nog meer dan Kasper Asgreen, een aanval van lange adem in zich hebben. Ik droom dan van Lampaert."

Pelle Boonen: "Hoe komt het dat Naesen en Van Avermaet weer de slag hebben gemist?"

Michel Wuyts: "Ook Naesen en Van Avermaet hebben in Gent-Wevelgem de slag gemist, door net tekort te komen. Dat was in de E3 ook al duidelijk. Dit zijn wedstrijden die je niet laat vallen. Uiteindelijk blijft dan alleen de Ronde van Vlaanderen over en die winnen wordt een keiharde onderneming." "Het is naast net niet goed genoeg zijn ook een kwestie van net niet genoeg samenhorigheid tonen om op het juiste moment op het juiste wiel te zitten. Je gaat me niet vertellen dat er niet genoeg krachten meer over waren om in de finale van de E3 op het wiel van Kasper Asgreen te springen. Die had al een lange solorit achter de rug. In de Ronde zullen ze die opofferingsgeest nodig hebben."

Thierry Lammertijn: "Kan Lotto zijn voorjaar nog redden?"

"Ik zie het dit seizoen niet meer goedkomen voor Gilbert en Degenkolb. Je zag Gilbert er vrij vroeg uitzakken, dat was een pijnlijke ervaring." "Ik kom terug op mijn stelling dat Lotto aan de jeugd bouwt. Daar moeten we geduld mee hebben. Een goede uitslag in de Ronde voor hen? Dat is er eentje tussen plaatsen 10 en 15", besluit Michel Wuyts.