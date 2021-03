Max Verstappen: "Liever eerste met straf, dan tweede op deze manier"

Na de race klonk Verstappen al veel positiever. "Uiteindelijk is dit pas de eerste race van het seizoen. Het is ook een goed teken dat we nu zo balen. Vorig jaar zouden we hier heel blij mee geweest zijn."



"Het is jammer, maar je moet ook de positieve punten zien. We konden echt het gevecht met ze aangaan", zei Verstappen over de Mercedessen. "We zijn erin geslaagd om de race uit te rijden en goede punten te scoren. Het is geweldig om het jaar zo te beginnen."