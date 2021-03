Bennett, de enige wolf, ontploft in finale: "Mijn fout, had te veel gegeten"

"Toen ik de Kemmelberg overleefd had, dacht ik: ik haal de finish! Maar toen al mijn eten er weer uitging, wist ik dat het slechts een kwestie van tijd was voor ik zou moeten lossen. Ik had geen energie meer en stond op ontploffen."

Sam Bennett kwam in een unieke positie om Gent-Wevelgem te winnen, toen hij ook de 3e schifting op de Kemmelberg overleefde in de kopgroep. Maar toch liep het nog mis. Zijn maag begon op te spelen en hij moest alsnog lossen.

Bennett kotst zijn ziel uit en zal even later lossen

Lampaert: "We kunnen niet kwaad zijn op Bennett"

Yves Lampaert verzette samen met Zdenek Stybar nog hemel en aarde om toch nog in de kop van de koers te geraken, maar dat lukte uiteindelijk nooit meer.

"We wilden zelf eerst een waaier trekken, maar het scheurde niet. Daarna lieten we ons wat verrassen. In mijn ogen stond het niet op scheuren, maar er was een valpartij en er reed toch 20 man weg."

"Daarna was het een hele dag zoeken. Ik heb nog geprobeerd om een schifting te maken met een groepje, maar er kwam altijd volk terug. Toen Bennett gelost werd, heb ik meteen aangevallen, maar ze losten niet rap genoeg. Het beste was er toen ook al af."

"We kunnen niet kwaad zijn op Bennett. Het was al knap dat hij met die groep mee was. Hij heeft meer dan zijn best gedaan. Het is jammer dat ik geen uitslag kan rijden. Op de Kemmelberg was ik elke keer bij de besten."