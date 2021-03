Belgische snowboarders grijpen naast finale op WB slopestyle

Na het WK en de WB-manche in Aspen zijn Jules De Sloover en Loranne Smans doorgereisd naar Zwitserland voor de laatste WB-manche slopestyle van het seizoen.

De Sloover werd in zijn kwalificatiegroep tiende met 60,66 punten. Om door te stoten moest hij na twee runs in de top acht eindigen. In de totaalstand belandde hij op de 25e plaats (op 60 deelnemers).

Loranne Smans greep net als op het WK in Aspen net naast de finale. Ze werd in haar kwalificatiegroep vijfde met 61 punten. Bij de vrouwen gingen alleen de beste vier door. In de eindstand werd Smans elfde (op 25).