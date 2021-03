Achel klopt Gent, wint de Challenge Final 4 en mag Europa in

Achel haalde het tegen Gent met 25-15, 30-32, 23-25, 25-13 en 15-8.

Toen de thuisploeg er 2-2 van maakte, was het Europese ticket binnen en konden de fans (thuis) een feestje bouwen.

Achel wint de Challenge Final 4 met 13 punten, voor Aalst (11 punten) en Gent (10). Borgworm (2) sluit de rij.



Roeselare en Maaseik kijken elkaar in april in een best-of-5 in de ogen met als inzet de Belgische landstitel. De West-Vlamingen sloten de Champions Final 4 als leider af en hebben daardoor het thuisvoordeel in de finale.