"Zodra we uitzonderingen toestaan, dreigen we alle koersen in gevaar te brengen"

Na positieve coronatesten binnen het team hebben Trek-Segafredo en BORA-hansgrohe moeten afhaken voor Gent-Wevelgem. De beslissing werd genomen in samenspraak met het kabinet van de minister van Sport.

"Het is een pijnlijke, maar ook een logische en juiste beslissing", vindt Ben Weyts. "We hebben op voorhand duidelijke protocollen afgesproken met de virologen. Als we ook de komende dagen en weken willen genieten van wielerwedstrijden, dan moeten we die protocollen nauwgezet opvolgen."

"Zodra we uitzonderingen toestaan, bijvoorbeeld omdat we alle ploegen of alle favorieten aan de start willen, dreigen we alle komende koersen in gevaar te brengen."

"We zijn geprivilegieerd in Vlaanderen: in het buitenland worden heel wat koersen afgelast", weet de minister. "Dat privilege danken we aan een uitstekende organisatie en strikte veiligheidsprotocollen."

"Alleen als we die blijven naleven, kunnen we blijven zorgen voor die enkele momenten van collectieve vreugde, waar we als sportliefhebbers zo naar uitkijken", besluit Weyts.