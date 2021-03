"Van Aert wint!" Dit waren de 5 sleutelmomenten uit Gent-Wevelgem

Wind en waaiers doen de koers heel vroeg ontploffen

Waaieralarm in het begin van de koers! Een mooie groep van 25 beukt tegen de wind in en scheurt zich los van het peloton. De 5 Belgen zijn Van Aert, Van Hooydonck, De Buyst, Dupont en Laurenz Rex.

Nog 54 km: Wout van Aert duwt enkele mannen overboord op de 2e Kemmelpassage

De achtervolgers naderen tot op 40 seconden, maar in de heuvelzone loopt de kopgroep weer uit. Wout van Aert is sterk en bij de tweede passage op de Kemmelberg legt hij er flink de pees op. Nog maar 8 renners hangen in zijn wiel: Van Hooydonck, , Bennett, Van Poppel, Trentin, Matthews, Colbrelli, Nizzolo en Küng.

Nog 36 km: Van Hooydonck net niet overboord op laatste passage over de Kemmel

Is Wout van Aert zijn ploegmaat Van Hooydonck kwijt? Neen, Van Hooydonck bijt op zijn tanden en kan na de afdaling opnieuw aansluiten. Maar het is dan al duidelijk dat de heuvelzone zijn sporen heeft achtergelaten.

Nog 25 km: Van 9 naar 7: Bennett moet overgeven, Van Poppel kan niet meer

Even lijkt het dat de 9 koplopers samen naar de finish zullen rijden, maar dat is slechts schijn. Sam Bennett heeft de beklimmingen van de Kemmelberg niet goed verteerd en moet overgeven.

Finish: Wout van Aert wint de sprint

Van Hooydonck is van goudwaarde voor Van Aert en houdt de snelheid in de slotkilometer hoog. Küng zet de sprint als eerste in en speelt zo in de kaart van Van Aert.

Die wacht niet langer en gaat de sprint van ver aan. In de verte juicht zijn ploegmaat Van Hooydonck al. Van Aert wint met ruime voorsprong voor Nizzolo en Trentin.