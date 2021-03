Succesvolle Belgische atleten van EK veilen shirts voor het goede doel

Met de actie 'Belgian Athletes For Charity' willen de Belgische atleten iets terugdoen voor de fans en tegelijkertijd een bedrag inzamelen voor het goede doel.

"De mix tussen gevestigde waarden en jonge talenten maakte van Team Belgium een hechte groep. De gesprekken tussen de atleten gingen daardoor over meer dan alleen hun wedstrijden of prestaties."

"We wisselden ook veel creatieve ideeën uit. Op die manier kwamen we op het idee om een veiling voor het goede doel te organiseren, om onze dankbaarheid te tonen om in deze moeilijke tijden België te mogen vertegenwoordigen", klinkt het.

De veiling op de website 2ehands.be loopt nog tot zondag 18 april. "Iedereen kan een bod uitbrengen op een (gewassen) wedstrijdsinglet mét gehandtekend borstnummer van de Belgische atleten."

"Na het afsluiten van de veiling stort de hoogste bieder het geboden bedrag aan een goed doel naar keuze, op voorwaarde dat het goede doel erkend is door de Koning Boudewijnstichting. Daarna krijgen de bieders hun prijs toegestuurd. Alle erkende goede doelen kan je terugvinden op goededoelen.be."