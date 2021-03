Jonge Denen verdelen de buit in Coppi e Bartali: Honoré wint slotrit voor eindwinnaar Vingegaard

De Internationale Wielerweek Coppi e Bartali lag voor de slotrit eigenlijk al in een beslissende plooi.

Toch deed leider Jonas Vingegaard, winnaar van twee etappes, er richting Forli nog alles aan om zijn voorsprong in het klassement te vergroten. In de afdaling van de slotklim sprong de 24-jarige Deen weg uit wat overbleef van het peloton, enkel Mikkel Frølich Honoré kon nog volgen.

In een sprintje met z'n tweeën was Honoré vervolgens duidelijk sneller dan zijn land- en leeftijdsgenoot. Voor de jonge Deen van Deceuninck-Quick Step is het de allereerste zege bij de profs.

De pelotonsprint werd gewonnen door Shane Archbold, ook van Deceuninck-Quick Step. Ilan Van Wilder (7e) en Ben Hermans (10e) finishten in de top 10.

In de eindstand is Hermans ook de eerste Belg op de 6e plaats. Mauri Vansevenant (7) en Van Wilder (10e) zijn de andere Belgen in de top 10.