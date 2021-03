Jonathan Sacoor begint met matige chrono (47"75) aan zijn outdoorseizoen

Met 47"75 kwam Sacoor niet in de buurt van zijn persoonlijke besttijd van 45"03. Dat staat sinds 2018 op 45"03. Zijn chrono was in Tallahassee goed voor de 9e plaats, de zege was voor Christopher Bailey in 45"25.

Op de 4x400 meter was Sacoor succesvoller. Als slotloper van de Tennessee Volunteers haalde hij de overwinning binnen in 3'06"64.

Over zijn deelname aan de Spelen in Tokio moet Sacoor zich weinig tot geen zorgen maken. Hij staat 21e op de olympische ranking, terwijl de beste 48 400m-lopers straks mogen deelnemen in Japan.