Dubbele pech: Gaviria en Narvaez breken allebei pols in E3

Op weg naar de beklimming van La Houppe ging Narvaez tegen het asfalt, Gaviria kon de Ecuadoriaan niet meer vermijden en ging ook neer. Allebei moesten ze hun wonden likken en stapten ze snel uit de wedstrijd.

Zowel Gaviria als Narvaez heeft zijn pols gebroken, blijkt nu uit scans. Het is niet duidelijk hoelang ze aan de kant staan, maar Gent-Wevelgem zal morgen hoe dan ook te vroeg komen.

"We hadden meteen door dat er wel iets ernstig aan de hand was", zei sportdirecteur Servais Knaven. "Narvaez geeft niet al te gauw op. Hij is mentaal aangedaan door deze blessure want hij weet dat zijn voorjaar er door die domme val meteen opzit."



Gaviria wacht nog op zijn eerste overwinning van het seizoen. De 26-jarige sprinter raakte nog niet verder dan de derde plaats in de openingsrit van Tirreno-Adriatico, achter winnaar Wout van Aert.