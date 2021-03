Antwerp haalt met 18-jarige Canadees een spits voor de toekomst

Na de succesvolle passage van Jonathan David bij AA Gent is ook de Canadese spelersmarkt interessant om te bekijken. Antwerp heeft met Jules-Anthony Vilsaint misschien wel een aanvaller beet die in zijn voetsporen kan treden in de Jupiler Pro League.

Vilsaint heeft dezelfde zaakwaarnemer als David, heeft eveneens de dubbele Canadees-Haïtiaanse roots en komt over van... Lille, de ploeg waar David speelt.

Waarschijnlijk sluit Vilsaint eerst aan bij de beloften van Antwerp. De spits moet vooral in de toekomst een meerwaarde vormen voor de A-kern.