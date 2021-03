Wout van Aert: "Dacht dat ik nog goed was, maar de benen liepen leeg"

Wout van Aert nam in de achtervolging op Kasper Asgreen heel wat hooi op zijn vork, zowel op de vlakke stukken als op de klimmetjes. Maar uiteindelijk viel al het hooi van zijn vork op de Taaienberg en eindigde hij zelfs nog buiten de top 10.

"Door die lekke band verschiet ik een cartouche die ik in de finale tekortkwam. Ik had al een leegloper voor de Taaienberg, maar de groep was nog zo groot dat het een slecht moment was om te wisselen."

"Ik heb gewacht tot het uiteindelijk niet langer kon. Ik kon de bochten niet goed maar aansnijden. Na die lekke band gaf ik het niet op, want ik voelde me nog altijd goed. Alleen was het moeilijk om tegen Deceuninck-Quick Step op te boksen."

"Ik voelde me in de finale ook nog goed, dus ik zag het niet aankomen op de Tiegemberg. Mijn benen liepen leeg en ik moest gaan zitten. Het was game over."

"Het is jammer, maar gelukkig zijn er nog koersen. Op naar de volgende."