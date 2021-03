Walter Roelants schenkt bijna 50.000 euro aan stichting To Walk Again

Walter Roelants (60) is de vader van Joel Roelants, die in 2014 tijdens de GP van Italië ten val kwam en verlamd raakte. Daardoor vond hij ook de motivatie om begin januari mee te doen aan de Dakar Rally en zo geld in te zamelen voor het revalidatiecentrum To Walk Again.

De voorzitter van de stichting, Toon Claes, was dan ook in zijn nopjes met prestatie van Roelants. "Walter Roelants staat symbool voor de mensen waarvoor To Walk Again het doet: mensen die door het noodlot ernstig getroffen werden, maar niet bij de pakken willen blijven zitten."

Met het bereiken van de finish (53e) in de Dakar Rally is Roelants nu alvast de oudste Belgische motorrijder die de finish haalde in Dakar. Al was het niet altijd even makkelijk. "Ik ben trots op wat ik gedaan heb. Ik ben altijd mezelf gebleven", reageerde Roelants.

"Ik ben altijd tot het uiterste gegaan en ik heb dat niet alleen gedaan voor Joel, maar ook voor andere mensen die in een soortgelijke situatie zitten. Ik voelde me slecht en voelde nog amper mijn rug. Maar, ik voelde wel nog iets en dat hield me overeind. Joel en al die andere mensen voelen niks meer."

"Ik heb tijdens de Dakar Rally enkele keren gezegd dat ik geen 'bleiter' ben. Dat ben ik nog steeds niet, maar dit doet me toch wel iets. Ik ben trots op wat ik gedaan heb, want ik ben altijd mezelf gebleven", sloot hij af.